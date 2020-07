Reisen mit Kick: Auf ein Selfie nach Aleppo

Aleppo. Die Stadt des Horrors. Alleine der Name lässt erschaudern. Die Bilder von blassen Kindern, die mit weit aufgerissenen Augen durch verfallene Gassen irren, haben sich bei vielen Menschen eingebrannt. In kaum einer anderen Stadt ist im syrischen Bürgerkrieg so viel Blut geflossen wie in der einst größten Stadt des Landes. Das Reich des autoritären Herrschers Assad ist für die polnische Influencerin Eva zu Beck hingegen Tourismusdestination. Vor knapp einem Jahr konnte sie Syrien auf ihrer persönlichen Reiseliste abhaken. Sie war dort. Alleine. Als eine der Ersten. Eine knappe Million Menschen haben auf Youtube die beiden Kurzfilme der Video-Bloggerin betrachtet.