8000 Menschen brutal ermordet: Erinnerung an Völkermord von Srebrenica

Wien, Srebrenica, Den Haag – "Es ist die Zeit gekommen, sich an den Türken zu rächen." Das hat der bosnisch-serbische Militärchef Ratko Mladic am 11. Juli 1995 gegenüber serbischen TV-Sendern bei seiner Ankunft in Srebrenica siegestrunken verkündet. Damit meinte er in abschätziger Weise seine eigenen bosniakischen (muslimischen) Landsleute. In den darauffolgenden Tagen wurden Tausende Bosniaken massakriert.