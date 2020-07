Tschechen saßen nach Gewitter in „Sulzlbach Canyon" in Bach fest

Bach – Eine Tour in den „Sulzlbach Canyon" bei Bach in den Lechtaler Alpen endete am Freitag für vier Tschechen in einer Rettungsaktion. Die vier gut ausgerüsteten tschechischen Staatsbürger – zwei Frauen im Alter von 33 und 61 Jahren und zwei Männer im Alter von 34 und 35 Jahren – stiegen gegen Mittag in den Canyon ein. Nachdem sie etwa die Hälfte durchstiegen hatten, stieg plötzlich der Wasserdurchfluss aufgrund eines heftigen Gewitters stark an.