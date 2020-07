Aufruf der Gesundheitsbehörde: Coronafall in Innsbrucker Lokal

Innsbruck – Für einen in Kufstein ansässigen und sich aber überwiegend in Innsbruck aufhaltenden Mann liegt seit heute ein positives Coronavirus-Testergebnis vor, so das Land Tirol in einer Aussendung am Samstagabend. Bei ihm traten seit Mittwoch dieser Woche leichte grippeähnliche Symptome auf, in der Folge kam noch ein leichter Geschmacksverlust hinzu. Nachdem der durchgeführte Coronatest positiv ausfiel, leitete die Behörde umgehend das Contact Tracing ein. Der wurde zudem umgehend behördlich abgesondert.

Deshalb startet die Behörde vorsorglich folgenden öffentlichen Aufruf: Alle Personen, die sich am Dienstag, 7. Juli, zwischen etwa 19.30 Uhr und 24 Uhr im Keller des Lokals Rififi aufhielten, sind dazu aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu überwachen. Beim Auftreten von Symptomen sollen sich mögliche Betroffene umgehend die Gesundheitshotline 1450 oder telefonisch an Hausarzt wenden sowie sich auf jeden Fall an die weiteren Anweisungen halten.

Der Kufsteiner hielt sich Dienstagabend den 7. Juli – und damit in der potentiell ansteckenden Zeit – im Innsbrucker Lokal Rififi in dessen Keller auf. Er saß zuerst mit Kollegen an einem Tisch und später an der Bar des Lokals. Da er am darauffolgenden Tag Symptome verspürte, kann die Gesundheitsbehörde nicht ausschließen, dass es an diesem Abend zu weiteren Ansteckungen gekommen ist. (TT.com)