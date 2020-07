Diebe brachen am helllichten Tag in Hotel in Innsbruck ein

Innsbruck – Am Samstag zwischen 13.40 Uhr und 14.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Umkleidekabine in einem Innsbrucker Hotel ein. Sie öffnete und durchsuchte dort zahlreiche Umkleidespinde, sowohl unversperrte als auch versperrte, die dafür aufgebrochen wurden.