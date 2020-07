Eine Reise nach Jesolo: Die zwei Gesichter an der oberen Adria

Es fühlt sich wie ein Traum an, das Meer aus der Ferne zu erblicken. Eine Reise nach Italien wäre vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen. Den wenigen deutschsprachigen Touristen ist die Verunsicherung auf der Via Bafile in Jesolo anzumerken. Vorbildlich wird die Mundschutzmaske auf dem Weg zum Strand getragen. Der sommerliche Meeresduft dringt nicht bis zur Nase durch. Einheimische Passanten lassen ihren Gesichtsschutz jedoch – fast schon etwas modisch – um den Hals baumeln. Es scheint, als ob die einzige notwendige Bedeckung ein Sonnenschutz am Kopf wäre.