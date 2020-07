14-Jähriger durch Steinschlag vor Eishöhle im Pongau getötet

Beide Jugendlichen waren laut Polizei in Begleitung ihrer Eltern unterwegs, der 14-jährige irakische Bub war Mitglied einer 24-köpfigen Gruppe aus dem Flachgau. Zunächst war sein Alter mit 13 angegeben worden. Beide befanden sich noch im ungeschützten Bereich des an sich in diesem Bereich größtenteils durch Betonverbauten überdachten Steiges und wurden von den Steinen getroffen.