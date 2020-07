22-Jähriger randalierte in Haller Wohnung und verletzte Polizisten

Hall in Tirol – Für einen Polizisten hat ein Einsatz in der Nacht auf Samstag mit Verletzungen geendet. Die Beamten wurden um 0.50 Uhr wegen einer familiären Auseinandersetzung zu einer Wohnung in Hall gerufen. Ein 22-Jähriger war dort betrunken und vermutlich unter Einfluss weiterer Suchtmittel, berichtet die Polizei. Er verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Der Mann warf mit Mobiliar um sich und gab Drohungen ab.