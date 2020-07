Frau in Längenfeld zwischen Wohnwagen und Brückengeländer eingeklemmt

Längenfeld – Zu einem Heli-Einsatz wegen eines Unfalls ist es am Sonntag in Längenfeld gekommen. Ein Deutscher war um 10.15 Uhr mit seinem Wohnwagen vom Campingplatz in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der 48-Jährige nach einer Brücke nach links abbog, erwischte er mit dem Wohnwagen eine Fußgängerin. Warum, ist unklar.