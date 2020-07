Autos kollidierten bei Stanglwirt in Going: Vier Verletzte

Going – Zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen kam es am späten Sonntagnachmittag in Going. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 56-Jährige mit ihrem Pkw von der Einfahrt vom Hotel Stanglwirt nach links auf die B 178 einbiegen, wie die Polizei berichtet. Dabei dürfte die Deutsche ein von links kommendes Auto, gelenkt von einer 32-jährigen Deutschen, übersehen haben.