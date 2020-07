Tiroler Heimsieg bei der Premiere der Reither Kogel Trophy

Das lange Warten in der Tiroler Rennrad-Szene ging am Sonntag mit der Premiere der Reither Kogel Trophy zu Ende – und die brachte einen Heimsieg mit sich. Die Tirolerin Christina Schweinberger schnappte sich auf der sechs Kilometer langen Strecke des Bergzeitfahrens mit 550 Höhenmetern Anstieg in 23:59,7 Minuten den Sieg. Und das nur hauchdünn um 0,2 Sekunden vor ihren Landsfrauen Alina Reichert und Gabriela Erharter.