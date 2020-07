Rittern um Weltrekord am Pferd: Kopeinik hat den Dreh raus

Kommenden Mittwoch soll es im Leistungszentrum der Kunstturner in Innsbruck so weit sein: Kopeinik will in einer Minute möglichst viele Russenwenden hinbekommen. Der Versuch ist offiziell bei „Guinness World Records“ angemeldet, die Auflagen sind erfüllt. „Ich musste Videos einschicken und es braucht dann auch zwei Aufnahmen, eine davon in Zeitlupe, Zeugen und geprüfte Zeitnehmer“, schildert der Baumkirchner. 38 Russenwenden in einer Minute schaffte er schon, sogar am Ende einer Trainingseinheit. „Also ­sollten sich 40 Stück ausgeruht dann schon ausgehen“, hofft der dreifache EM-Starter und Weltcup-Sechste vom Herbst 2019.