Schönbrunner Babyelefant Kibali feiert ersten Geburtstag

Wien - Elefanten-Mädchen Kibali im Tiergarten Schönbrunn feiert am heutigen Montag seinen ersten Geburtstag. Sie erlangte in der Coronakrise als "Abstandsmaß" für den Sicherheitsabstand eines Babyelefanten Berühmtheit. Als Geschenk erhält das Jungtier von den Pflegern ein "Gatsch-Vergnügen", berichtete der Tiergarten in einer Aussendung.