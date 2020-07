Tierquäler in Oberösterreich erschoss seinen eigenen Hund im Wald

Pichl bei Wels – Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land hat seinen eigenen Hund mit einer Faustfeuerwaffe in einem Waldstück in Pichl bei Wels erschossen. Das blieb aber nicht unbemerkt, eine Ohrenzeugin rief die Polizei. Diese stellte mehrere Schusswaffen bei ihm sicher. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.