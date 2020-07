Tochter von Nelson Mandela in Johannesburg gestorben

Johannesburg – Zindziswa „Zindzi“ Mandela, die Tochter des 2013 verstorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela, ist tot. Das bestätigte die südafrikanische Regierung am Montag in einer Erklärung. Zindzi Mandela – die als Botschafterin Südafrikas Interessen in Dänemark vertrat – starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Region um Johannesburg gilt als Südafrikas Hotspot der Corona-Pandemie, in der die Infektionen stark steigen.