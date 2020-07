Doppeljackpot beim Lotto: 2,3 Millionen Euro warten im Topf

Wien – Nachdem am Sonntag kein Spieler die "sechs Richtigen" getippt hat, geht es am Mittwoch beim Lotto "6 aus 45" um einen Doppeljackpot. Als Gewinnsumme im ersten Rang erwarten die Österreichischen Lotterien 2,3 Millionen Euro, wie es in einer Aussendung hieß.