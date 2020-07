Autofahrer übersah Motorrad in Ramsau: Biker auf Straße geschleudert

Ramsau – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad wurde am Montagvormittag ein 61-jähriger Biker unbestimmten Grades verletzt. Der Mann war mit seinem Zweirad in Richtung Zell unterwegs, als in Ramsau ein 66-jähriger Autofahrer von einer Tankstellenausfahrt auf die Straße bog.