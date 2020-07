Sie hat „Ja" gesagt: Beckham-Sohn Brooklyn hat sich verlobt

London – Brooklyn Beckham (21) bestätigt die Gerüchte über seine Verlobung und teilt seinen 12,2 Millionen Instagram-Followern in einem Post mit, dass er um die Hand seiner Freundin Nicola Peltz angehalten – und dass sie „Ja" gesagt – hat. Zu dem Foto, das die beiden in zärtlicher Pose zeigt, schrieb der 21-Jährige: „Vor zwei Wochen habe ich meine Seelenverwandte gefragt, ob sie mich heiraten will und sie hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Mann auf der Welt. Ich verspreche, der beste Ehemann und eines Tages der beste Papa zu sein."