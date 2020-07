"Können Tierleid nicht tatenlos zusehen": Land reagiert auf Schafrisse in See

See – Verletzte und tote Schafe, die am Sonntag in See entdeckt wurden, sind vom zuständigen Amtstierarzt untersucht worden. Sieben Schafe, die tot gefunden oder den Verletzungen erlegen sind, wurden begutachtet. Bei der Schafe wurden Bissspuren festgestellt, dürften also von einem Wolf gerissen worden sein, berichtete das Land Tirol am Dienstag in einer Aussendung. „Alle sieben toten Schafe sind in Zusammenhang mit den festgestellten Rissen zu sehen. Zur weiteren Abklärung wurden Proben für eine genetische Untersuchung entnommen“, berichtet Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutegreifer.