Demo-Unruhen in Wien: Laut Umfrage orten 70 Prozent Parallelgesellschaften

Bretschneider präsentierte am Dienstag bei einem Termin mit Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zudem eine Studie zu "sozialen Brennpunkten", die ebenfalls vom ÖIF in Auftrag geben wurde. Bei der Ende 2019 begonnenen qualitativen Studie, die im Februar abgeschlossen wurde, wurden in Wien 1000 Personen befragt. 70 Prozent der Teilnehmer meinten dabei, dass sie in der Bundeshauptstadt soziale Brennpunkte wahrnehmen. Das Bewusstsein sei in den Flächenbezirken am größten, aber auch innerhalb des Gürtels zu finden, so Bretschneider. Zunächst hätten die Befragten aber einmal an Drogen- oder Alkoholprobleme gedacht, dann erst an Asylwerber und Menschen mit Migrationshintergrund, erläuterte Bretschneider. Ebenfalls 70 Prozent sehen eine Zunahme von Problemen, und dies vor allem in Schulen und Kindergärten. Für 42 Prozent der Befragten habe sich das persönliche Sicherheitsgefühl verschlechtert, so Bretschneider: "Das ist etwas, was durchaus verhaltensrelevant werden kann." Der Wissenschafter betonte, dass die Studie lange vor den Vorfällen in Favoriten und auch vor Beginn der Coronakirse durchgeführt wurde.