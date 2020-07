Achtjähriger in Jenbach von Auto erfasst und schwer verletzt

Jenbach – Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag ein Bub, der in Jenbach von einem Auto erfasst wurde. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Achtjährige gegen 12 Uhr bei einem Fußgängerübergang die Straße. Eine 22-jährige Autofahrerin übersah ihn und erfasste den Buben frontal. Mit schweren Verletzungen am Unterschenkel wurde er ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)