39-Jähriger verletzte sich bei Canyoningtour durch Auerklamm in Ötz

Ötz – Eine geführte Canyoningtour durch die Auerklamm in Ötz endete für einen 39-Jährigen am Dienstag im Krankenhaus. Laut eigenen Angaben prallte der Mann gegeb 16.40 Uhr nach der letzten Felsenrutsche beim Eintauchen ins Wasser mit dem Knöchel auf einen Stein, den er zuvor nicht gesehen hatte. Dabei verletzte er sich am linken Sprunggelenk.