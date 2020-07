Auto stürzte in Zellberg 80 Meter ab: Lenker wurde verletzt

Zellberg – Ein 54-Jähriger fuhr am Dienstagabend mit seinem Wagen auf einem Forstweg von der Söggen Alm in Richtung Süden. In einer leichten Rechtskurve kam der Lenker vom Weg ab. Das Auto stürzte rund 80 Meter ab, dabei überschlug es sich mehrmals. In einem kleinen Bachbett blieb es schließlich liegen.