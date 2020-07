Trockener erster "Juristen-Tag" vor der U-Ausschuss-Sommerpause

Am ehesten für Aufsehen sorgten mehrere emotionale Ausbrüche von Pilnacek, als er von NEOS-Politikerin Stephanie Krisper befragt wurde. Krisper wolle ihm Amtsmissbrauch unterstellen und tue das monatlich in parlamentarischen Anfragen unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität, kritisierte Pilnacek. Er betonte, er handle stets nach dem Gesetz.

In den Befragungen ging es um viele Details. Im Verlauf ging es auch um ein in der Öffentlichkeit bekanntes Treffen Pilnaceks mit Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner sowie Ex-Vizekanzler und Casinos-Aufsichtsrat Josef Pröll (ÖVP) als diese bereits Beschuldigte in der Casinos-Causa waren. Es sei seine Aufgabe als Sektionschef, der die Fachaufsicht führt, sich Beschwerden über die Staatsanwaltschaft anzuhören, so Pilnacek.