FC Wacker und die WSG Tirol: Zwischen Aufbruch und Standortbestimmung

Egal, ob die ambitionierte junge Truppe von Thomas Grumser in der Endabrechnung der Corona-Saison Dritter, Vierter oder Fünfter wird, war es aus sportlicher Sicht viel mehr als man sich erwarten durfte. Nach der Stabilisierung mit extrem jungen Kräften soll bzw. muss mit einer Kapitalaufstockung die Rückkehr in die Erstklassigkeit ins Auge gefasst werden. Punktuell wurde der Kader schon mit dem „Königstransfer“ Ronivaldo, der als Zweitliga-Torschützenkönig von Lustenau nach Innsbruck übersiedelt, und Offensivspieler Fabio Viteritti aus der dritten deutschen Liga (Zwickau) verstärkt. Damit ist die Offensive erst einmal abgehakt.

Wattens – Nein, „auf Tauchstation“ gingen die sportlich Verantwortlichen der WSG Tirol nach dem Abstieg in die 2. Liga nicht. Ganz im Gegenteil: „Silbi (Trainer Thomas Silberberger, Anm.) und ich waren seit dem Abstieg jeden Tag im Büro“, erzählt Sportmanager Stefan Köck. „Wir haben im Kopf, was wir machen wollen.“ Die Frage, was machbar ist, wird allerdings erst kommende Woche beantwortet. Denn das Ergebnis – auch das der intensiven Saisonanalyse – wird vorerst intern gehalten und kommende Woche in einer Sitzung dem Vorstand präsentiert. Erst dann wisse man mehr. „Wir besprechen unsere Sachen im Wohnzimmer und nicht auf der Terrasse“, betont Köck.