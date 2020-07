Arbeiterkammer: Bewertungen im Internet nicht immer objektiv

Wien – Was User ohnehin oft im Gefühl haben, hat die Arbeiterkammer (AK) nun in einer Studie untermauert: Bewertungen im Netz sind oft alles andere als objektiv. Viele sind gefakt, gekauft von Unternehmen. Dazu gibt es auch oft rechtliche Probleme, warnte die AK am Mittwoch in einer Aussendung. So sind Persönlichkeitsrechte zu beachten.