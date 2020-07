Hund zu Tode misshandelt: Acht Monate Haft für 58-jährigen Wiener

Wien – Weil er einen Hund derart schwer misshandelt haben soll, dass dieser starb, ist ein 58-jähriger Wiener am Mittwoch am Landesgericht wegen Tierquälerei zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Aufgrund seiner bisherigen Unbescholtenheit bekam der Mann die Strafe unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Allerdings wurde vom Gericht Bewährungshilfe angeordnet.

Der Hund - ein acht Jahre alter Mischling - gehörte einem Bekannten des Angeklagten. Als dieser eine Haftstrafe antreten musste, übernahm der 58-Jährige das Tier. Eine Hundebesitzerin, die im Tierschutz engagiert ist, beobachtete, wie der ihr vom Sehen bekannte Mann am 10. September 2019 vor einem Geschäft in Ottakring mehrfach auf das Tier eintrat. "Der Hund hat vor Schmerzen aufgeschrien. Ich war unter Schock", berichtete die Frau nun Richterin Martina Krainz.

Am darauf folgenden Tag habe sie wahrgenommen, wie der Hund "völlig apathisch vor dem Billa gelegen ist", verriet die Tierschützerin. Am übernächsten Tag habe sie den Mann dann ohne Hund gesehen und in weiterer Folge erfahren, dass der Vierbeiner plötzlich an Herzversagen gestorben sei.