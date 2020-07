Einbau von E-Ladestationen in Mehrparteienhäuser soll leichter werden

Wien – Umweltministerin Leonore Gewessler und Justizministerin Alma Zadic (beide Grüne) wollen die Infrastruktur für Elektroautos verbessern. Dazu soll der Einbau von E-Ladestationen in Mehrparteienhäuser mit Eigentumswohnungen erleichtert werden. Bis Herbst soll ein Vorschlag für ein "Right to Plug" ausgearbeitet werden, kündigten beide heute Mittwoch in einer Pressekonferenz in Wien an.