Problemwolf im Oberland soll mit Sender ausgestattet werden

Innsbruck – Nachdem am vergangenen Sonntag wohl ein Wolf in der Gemeinde See im Paznauntal auf der Alpe Medrig sein Unwesen trieb, stieg die Anzahl der tot aufgefundenen Schafe nach einem weiteren Kadaverfund auf acht an. Das Land spricht in einer Aussendung am Mittwoch von einem „Problemwolf“, auf den die insgesamt 21 Schafrisse in der Region in letzter Zeit zurückzuführen sein dürften.