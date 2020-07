Bisher sieben Fälle in Umfeld von Schule in Matrei, Aufruf nach Firmfeier

Matrei am Brenner – Im Umfeld der Neuen Mittelschule Matrei, an der am vergangenen Donnerstag zwei Infizierte an einer Schulabschlussveranstaltung teilgenommen hatten, sind mit Stand Mittwochnachmittag insgesamt sieben positive Coronavirus-Testergebnisse vorgelegen. Vier Fälle gab es in Navis, einen in Matrei, einen in Mühlbachl und einen in Ellbögen, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.