Corona-Cluster in Schlachthof und Freikirche sorgen für Aufsehen

Eggenburg, Wiener Neustadt – Zwei Coronavirus-Cluster haben am Mittwoch in Niederösterreich für Aufsehen gesorgt. In einem Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) wurden 34 Infizierte verzeichnet, in Bezug auf den am Dienstag bekannt gewordenen Häufungsfall von Erkrankten im Umfeld der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" gab es einen Anstieg der Zahl der Covid-19-Patienten von vier auf neun.