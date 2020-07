Mordverdacht im Burgenland: Sohn gab zu, Mutter erstochen zu haben

Der tatverdächtige Sohn habe offensichtlich Suizid begehen wollen und sich dabei verletzt, hieß es. Er wurde von der Kriminalpolizei in den Abendstunden festgenommen. Über das Ausmaß seiner Verletzungen konnte der Staatsanwaltschafts-Sprecher Roland Koch noch keine Auskunft geben.

Der Mann hat die Tat am Donnerstag gestanden. Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf APA-Anfrage mit.

Der Mann sei nicht so schwer verletzt gewesen wie zunächst angenommen und sei bereits aus dem Spital entlassen worden, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Roland Koch. Er sei daraufhin im Laufe des Donnerstags einvernommen worden und habe die Tat dabei zugegeben. Der Verdächtige, der am Mittwochabend festgenommen wurde, werde nun in die Justizanstalt gebracht. Die bei Mordverdacht bedingt obligatorische U-Haft wurde beantragt.