Bundesliga stellt klar: Bei Konkurs von Mattersburg bleibt WSG oben

Innsbruck – Trotz des sportlichen Abstiegs könnte die WSG Tirol auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Denn sollte der SV Mattersburg aufgrund des Bilanzskandals um seinen Hauptsponsor Mattersburger Commerzialbank Konkurs anmelden müssen, würde den Tirolern der Gang in die 2. Liga erspart bleiben.

"Wenn (in einem Insolvenzverfahren, Anm.) der Masseverwalter nicht fortführt, dann würde mit Wattens der bisherige Absteiger aus der Tipico Bundesliga in der ersten Bundesliga bleiben", erklärte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer am Mittwoch in einem ORF-Interview. "Wenn der Masseverwalter fortführt, dann ist der Spielbetrieb gesichert, aber im Falle einer Insolvenz droht weiter der Zwangsabstieg." Wichtig sei deshalb, dass der für Lizenzverfahren zuständige Senat 5 nun prüfe, "dass eben das Budget gesichert ist und eben dass der Spielbetrieb beim SV Mattersburg gesichert ist und auch der SV Mattersburg für sich selbst", so Ebenbauer.