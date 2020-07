Albert Brecher: Seit 100 Jahren der kreative Geist aus Grinzens

Grinzens – Selten war die Bezeichnung Rekordmann und Pionier treffender als bei Albert Brecher. Der seit 18. April 100-jährige Tiroler hat in seinem Leben schon viele Winter kommen und gehen gesehen. Der am Lexn-Hof in Grinzens geborene Ski-Methusalem prägte den Wintersport in seiner Heimatgemeinde wie kein anderer und war die treibende Kraft für die Gründung des WSV Grinzens mit mehreren Sektionen (Alpin, Nordisch, Naturbahnrodeln) in den 1960er-Jahren.