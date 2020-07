Pilnacek verteidigt im ZiB2-Interview scharfe Kritik am Ibiza-U-Ausschuss

Wien – Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek übt – nachdem er sich schon bei der Befragung teils sehr verärgert gezeigt hatte – im Kurier-Interview scharfe Kritik am Ibiza-U-Ausschuss. Das sei ein "Jammertal", in dem "sinnlose Fragen" gestellt würden, "an Aufklärung ist man nicht interessiert". Der entmachtete Sektionschef sieht sich als Opfer einer "Jagdgesellschaft", Stephanie Krisper (NEOS) sei Teil davon.