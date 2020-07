Alarm ausgelöst: Einbrecher flüchteten ohne Beute aus Geschäft in Weer

Weer – Nach Zeugen eines Einbruchs am Mittwochabend in Weer sucht aktuell die Polizei. Unbekannte sind gegen 22.15 Uhr in die Filiale eines Lebensmittelgeschäfts eingedrungen und haben dabei den Alarm ausgelöst. Als kurz darauf die Polizei eintraf, fehlte von den Tätern jede Spur – sie dürften ohne Beute geflüchtet sein.