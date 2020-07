Dornauer zieht Schlussstrich und akzeptiert Waffenverbot

Innsbruck – Dass der SPÖ-Vorsitzende und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer eingestand, im November einen groben Fehler begangen zu haben, und er diesen sehr bedauere, war der Richterin am Landesverwaltungsgericht gestern zu wenig. Für sie ist es eine grobe Fahrlässigkeit, dass Dornauer sein Jagdgewehr bei geöffnetem Fenster am Rücksitz seines Autos mit angestecktem Magazin liegen gelassen hat. Das von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck gegen Dornauer verhängte unbefristete Waffenverbot bleibt deshalb aufrecht

Dornauer hatte zweierlei übersehen: das geöffnete Rückfenster und die geladene Waffe im Fond. Er flog an diesem Samstag von Innsbruck nach Wien, um seinen Parteikollegen und burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu besuchen. Am Vortag wollte er ins Revier, doch das Wetter machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Dann besuchte er die Hubertusfeier und dachte nicht mehr an das Gewehr im Auto. Am Sonntag wurde die Jagdwaffe in der Garage am Innsbrucker Flughafen beschlagnahmt und eingezogen. Daraufhin folgte das Waffenverbot. Auch die Jagdkarte musste Dornauer abgeben.