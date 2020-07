Arbeiter (49) prallte in Kirchberg auf Betonwand und stürzte zu Boden

Kirchberg in Tirol – Ein 49-Jähriger musste Donnerstagmittag nach einem Arbeitsunfall in Kirchberg ins Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor 12 Uhr führte der Mann auf einem Rohbau Dachstuhlarbeiten in etwa zwei Metern Höhe durch. Als er ein Holzbrett zugab, rutschten weitere vom Stapel, woraufhin der Mann auf eine rückwärtig verlaufende Betonwand springen wollte. Dabei schlug er mit dem Oberkörper auf der Mauer auf und stürzte anschließend zu Boden. Laut Polizei erlitt der 49-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)