Rennradfahrer bei Kollision mit Hund in Innsbruck verletzt: Hinweise erbeten

Innsbruck – Beim Zusammenstoß mit einem Hund wurde am Donnerstagnachmittag ein Rennradfahrer am Prandtauerufer in Innsbruck verletzt. Der 34-Jähriger war gegen 16.25 Uhr auf dem Radweg in westliche Richtung stadtauswärts untertwegs. Zur gleichen Zeit joggte ein Mann mit einem angeleinten, neben sich herlaufenden Hund auf dem Radweg in dieselbe Richtung.