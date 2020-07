Real entthronte "Barca": Königliche zum 34. Mal Meister

Der Franzose machte in der 29. und 77. Minute per Foulelfmeter mit seinen Saisontreffern 20 und 21 den Titel vorzeitig perfekt. Der Erfolg gegen Villarreal war der zehnte Sieg in Serie. Real hätte aber sogar verlieren können, denn Verfolger und Vizemeister Barcelona unterlag in seinem Heimspiel trotz eines Freistoß-Traumtors von Messi gegen Osasuna überraschend 1:2. Damit vergrößerte sich der Vorsprung auf Platz zwei vor der letzten Runde auf stolze sieben Punkte.