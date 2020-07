Betrüger zockten mit gefälschter Annonce Wohnungssuchenden ab

Innsbruck – Auf eine Fake-Wohnungsanzeige fiel ein in Innsbruck lebender Libanese herein. Der Mann hatte im Internet nach einer Mietwohnung gesucht. Am 11. Juli fand er ein passendes Objekt und nahm Kontakt mit dem vermeintlichen Vermieter auf. Der Libanese erhielt daraufhin die Aufforderung drei Monatsmieten als Kaution sowie eine Monatsmiete im Voraus in der Höhe eines 4-stelligen Eurobetrages zu bezahlen.