FC Wacker unbeschwert, Gastgeber Ried hingegen schwer unter Druck

Innsbruck – Geschenke erwartet sich Gerald Baumgartner vom FC Wacker keine und damit liegt der Rieder Coach auch völlig richtig. „Wir werden kein Prozent nachlassen. Der Tag am Dienstag in Kapfenberg war zwar lang, aber mit drei Punkten ließ es sich ganz gut leben“, erklärte Wacker-Trainer Thomas Grumser vor dem heutigen Schlagerspiel ab 20.25 Uhr im Innviertel. Die Tiroler steigen um neun Uhr in den Bus und wollen nach einem erneut langen Arbeitstag mit einem oder drei Punkten im Reisegepäck nach Mitternacht wieder vor dem Tivoli aussteigen.