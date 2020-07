Anpfiff gegen das Virus erfolgt mit neuen Corona-Spielregeln fürs Unterhaus

Innsbruck – Mit der Vorrunde des Kerschdorfer-Cups startet am Wochenende auch der Tiroler Amateur-Fußball aus der Corona-Zwangspause. Wie in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gelten aber auch auf den heimischen Sportplätzen spezielle Vorschriften (siehe Faktbox rechts unten), die der aktuell immer noch besonderen Situation geschuldet sind. Dabei gehört Tirol zu den ersten Bundesländern, in denen der Amateurfußball ab heute wieder aus seinem unfreiwilligen Dornröschenschlaf erwacht und das Leder wieder über den Rasen rollt.