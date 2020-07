89-Jährige starb nach Unfall im Pitztal im Krankenhaus

Arzl im Pitztal – Knapp drei Wochen nach einem schweren Unfall im Pitztal ist eine 89-jährige Frau im Krankenhaus verstorben. Die Pensionistin war am 27. Juni auf der Dorfstraße in Arzl beim Überqueren eines Schutzwegs von einem Motorrad erfasst und verletzt worden. Am Mittwoch verstarb sie in der Innsbrucker Klinik.