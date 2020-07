OK-Chef Falkner will von Geisterrennen in Sölden nichts wissen

Sölden – „Ob wir in Sölden vor 100 oder 500 Zuschauern fahren, ist auch schon egal. Dann lieber keine und alles unter totalem Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Wir werden quasi einen ganzen Berg isolieren.“ Also sprach FIS-Renndirektor Markus Waldner im TT-Interview (Donnerstag-Ausgabe) über den möglichen Geisterauftakt des alpinen Ski-Weltcups am 24./25. Oktober in Sölden.