Plangger feierte mit neuem Speed-Rekord Heimsieg in Innsbruck

Der Tiroler Tobias Plangger gewann am Freitag bei der "Austria Climbing Summer Series" in Innsbruck den Speed-Bewerb und fixierte einen neuen österreichischen Rekord. Der 19-Jährige bewältigte die 15-m-Wand im Finale der zweiten Station gegen den Oberösterreicher Lawrence Bogeschdorfer in 5,87 Sekunden.