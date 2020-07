Stadt Innsbruck stellt klar: Gratis-Parken noch nicht in Kraft

Innsbruck – Vor einem teuren Missverständnis warnt Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne). Das gebührenfreie Parken an Samstagen habe der Stadtsenat zwar beschlossen, in Kraft ist es aber noch nicht. „Dafür ist zuerst eine Verordnungsänderung notwendig. Wer also heute Samstag in bewirtschafteten Zonen parkt, muss nach wie vor Parkgebühren entrichten“, so Schwarzl. Die Grünen bezeichnen die bis Jahresende befristete Aufhebung der Parkgebühren an Samstagen ohnedies „als ökologisch und ökonomisch fragwürdiges Pkw-Parkgeschenk“.