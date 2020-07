Stadt Innsbruck stellt klar: Parkgebühren am Samstag derzeit noch in Kraft

Innsbruck – Vor einem teuren Missverständnis warnte am Freitag Innsbrucks Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl, die für die Parkraumbewirtschaftung in der Landeshauptstadt zuständig ist. Zwar wurde am Mittwoch im Stadtsenat das gebührenfreie Parken am Samstag beschlossen, aber es sei derzeit noch nicht in Kraft.