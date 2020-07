Weltweit fünftkleinstes Frühchen wog bei Geburt in Graz nur 273 Gramm

Graz – Mit nur 273 Gramm Geburtsgewicht ist vor einem Jahr im Klinikum Graz ein Frühgeborenes auf die Welt gekommen. Am 11. Juni feierte der kleine Gabriel gemeinsam mit seinen beiden Drillingsbrüdern seinen ersten Geburtstag und hat sich gut entwickelt. Bei der Geburt war er der leichteste männliche Frühgeborene Europas und der fünftkleinste der Welt, berichteten seine Ärzte am Freitag in Graz.

Frühgeborene haben heute weit größere Überlebenschancen als noch vor wenigen Jahrzehnten. Moderne Medizin macht es durchaus möglich, Frühchen ab der 24. Schwangerschaftswoche und einem Geburtsgewicht von etwa 500 Gramm am Leben zu erhalten und erfolgreich zu behandeln. An der Uniklinik Graz liegt beispielsweise die Überlebensrate aller Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm bei etwa 90 Prozent.

An der Neonatologie in Graz wird der kleine Bub, der im weltweiten Register "The Tiniest Babies" als das leichteste männliche Frühchen Europas und das fünftkleinste der Welt geführt wird, noch wöchentlich kontrolliert. In puncto Gesundheitschecks ist der kleine Patient jedenfalls ein Profi, wie die Pflegeleiterin der Station, Eva Schwarz, berichtete. (APA)