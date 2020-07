Leichenfund bei Kraftwerk Kirchbichl: Hintergrund noch unklar

Kirchbichl – Trauriger Fund am Mittwochnachmittag in Kirchbichl: Ein Mitarbeiter des dortigen Kraftwerks entdeckte eine männliche Leiche, wie die Polizei am Freitag gegenüber TT.com bestätigte. Der Leichnam wurde obduziert, die Identität steht aber bislang noch nicht fest. Ebenso unklar ist die Todesursache, Anzeichen für eine Auseinandersetzung wurden jedoch nicht festgestellt. (TT.com)